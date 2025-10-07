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Одно движение / действие
ул. Сайкина, 9, стр. 1
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от 2100₽ до 3000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс Виталия Кима — основателя, режиссёра и хореографа Театра Земли (Санкт-Петербург). На этом классе будет много теории и много не сложной практики. Виталий Ким представит свои понимания таких понятий как: — Ось и три центра — Вертикальная, горизонтальная и сагиттальная плоскость человека Тебя также познакомят с самым первым принципом Театра Земли, который отвечает на вопрос: Какое отношение у двух понятий «движение» и «тело» друг к другу. При введении промокода kaver0710 — скидка 30%
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