Мастер-класс Виталия Кима — основателя, режиссёра и хореографа Театра Земли (Санкт-Петербург). На этом классе будет много теории и много не сложной практики. Виталий Ким представит свои понимания таких понятий как: — Ось и три центра — Вертикальная, горизонтальная и сагиттальная плоскость человека Тебя также познакомят с самым первым принципом Театра Земли, который отвечает на вопрос: Какое отношение у двух понятий «движение» и «тело» друг к другу. При введении промокода kaver0710 — скидка 30%