Галерея представляет совместный проект нижегородских художников Evsti и Сёмы Bomse (объединение Bomse crew). Выставка объединяет две самостоятельные экспозиции, связанные атмосферой ночного города. Evsti Bomse создает живопись и графику, напоминающую кадры из фильма. Его визуальный язык сформирован под влиянием стрит-арта, старого кино и голландской живописи. В новой серии художник через образы города и необычные ракурсы размышляет об абсурдности современного мира, социальных ролях и справедливости. Действие почти всех работ происходит ночью, что добавляет напряженности его «разрозненным эпизодам». Сёма Bomse экспериментирует с живописью, графикой, а также впервые представляет видео-арт и перформанс. Его работы сочетают эстетику металл- и панк-культуры с наивным взглядом на мир. Автобиографичные герои («бывшие дети») исследуют темы одиночества и счастья. Экспозиция построена как дом: двигаясь из «кухни» в «спальню», зритель знакомится с самыми личными переживаниями художника. Режим работы: Ежедневно с 11.00 до 20.00