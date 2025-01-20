Человек путешествует испокон веков. В слове «путешествие» заключена особая магия открытий и перемен, даже когда герой становится путешественником поневоле. Так произошло с легендарным царем Одиссеем, который после окончания долгой Троянской войны возвращался домой, на родную Итаку. Что символизирует возвращение на родину с чужой земли? Это история о поиске человеком собственной сути, смысла своей жизни. Этот поиск не происходит легко — герой сталкивается с препятствиями и проходит испытания. На встрече участники познакомятся с универсальными символами: океаном, островом, кораблём. Узнают, какие роли играют Одиссей и его спутники. Поговорят о том, что означают испытатели и помощники на пути: сирены, циклоп Полифем, волшебница Цирцея, Афина и Гермес. Чем они интересны для внутреннего путешествия? Тебя ждёт медленное чтение и размышление над страницами Одиссеи. Ты попробуешь на практике пройти фрагмент приключения Одиссея и его команды.