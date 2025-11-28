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Про событие
На одну ночь Summer Punch превращается в секретную лабораторию города Ховкинс. Совместно с SUR Бар организаторы запускают эксперимент, который проверит пределы восприятия и откроет дверь в другое измерение. Телепатические сигналы передаются через панчи и настойки от Summer Punch и сэндвичами от SUR Бар. Гадалки и медиумы ловят частоты обратной стороны, а гости становятся участниками Эксперимента 011. Но в полночь всё выходит из-под контроля…
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