На одну ночь Summer Punch превращается в секретную лабораторию города Ховкинс. Совместно с SUR Бар организаторы запускают эксперимент, который проверит пределы восприятия и откроет дверь в другое измерение. Телепатические сигналы передаются через панчи и настойки от Summer Punch и сэндвичами от SUR Бар. Гадалки и медиумы ловят частоты обратной стороны, а гости становятся участниками Эксперимента 011. Но в полночь всё выходит из-под контроля…