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Очень крутая туса
Самокатная улица, 4с11
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от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Крутость этой тусы — вне конкуренции. В программе вечера белорусский хард-техно дуэт Police IN Paris и все те, кто ещё не играл в 2026 Главное, брать с собой только самых близких и любимых, и тогда желание обязательно сбудется. Только, тссс... Police in Paris Dominique Mara Mashkov Lekajordann + secret friends
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