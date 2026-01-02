Крутость этой тусы — вне конкуренции. В программе вечера белорусский хард-техно дуэт Police IN Paris и все те, кто ещё не играл в 2026 Главное, брать с собой только самых близких и любимых, и тогда желание обязательно сбудется. Только, тссс... Police in Paris Dominique Mara Mashkov Lekajordann + secret friends