Крутость этой тусы — вне конкуренции. Программа — очень крутая, лайв DJ Stonik1917 тоже Очень крутой, диджеи в лайнапе — ну очень крутые, а ты — вообще самый крутой. Лайнап: DJ STONIK1917 (LIVE) / ПЕТАР МАРТИЧ (DJ SET) / ACID RACER / DOMINIQUE MARA / WASTA