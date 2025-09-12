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Очень крутая туса
Самокатная улица, 4с11
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от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Крутость этой тусы — вне конкуренции. Программа — очень крутая, лайв DJ Stonik1917 тоже Очень крутой, диджеи в лайнапе — ну очень крутые, а ты — вообще самый крутой. Лайнап: DJ STONIK1917 (LIVE) / ПЕТАР МАРТИЧ (DJ SET) / ACID RACER / DOMINIQUE MARA / WASTA
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