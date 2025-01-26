Ocean Jet начинали свой путь с разогрева группы «Мумий Тролль», их песни попали в саундтрек сериала «Полицейский с Рублевки» и в спектакль актера Александра Петрова «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ», а первый тур включал в себя свыше 50 городов. Трудно поверить, что всё это произошло с тремя парнями из Костромы, которые когда-то познакомились через общих друзей, сошлись, начали писать музыку, напоминающую британский поп-рок типа Coldplay, Arctic Monkeys и Hurts. И почти сразу обрели фан-базу благодаря треку Distant! Сейчас в их песнях по-прежнему звучат нотки Hurts, чуть меньше — 30 Seconds to Mars, а композиция Beat Me сразу отсылает к Depeche Mode. Но главное то, что все эти отсылки — не результат метания в поисках чего-то известного, под что можно подстроиться, чтобы почивать на в чужих лаврах. Наоборот — Ocean Jet точно знают, что и как они хотят играть, где брать краски, чтобы писать свои собственные картины. На концерте в «16 Тонн» прозвучат и новые композиции группы из альбома Mind Rivers, и все самые известные песни, как всегда, в сопровождении атмосферного видеоряда.