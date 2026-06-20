На мастер-классе ты сможешь связать стильный аксессуар своими руками. Встреча идеально подойдёт тем, кто никогда не держал в руках крючок и не прочь добавить в гардероб миленький аксессуар для наушников или любых других миниатюрных вещичек. На этом мастер-классе ты: — освоишь базовые навыки вязания крючком; — самостоятельно свяжешь первое изделие; — проведёшь время в чудесной компании за чашечкой кофе и мотком пряжи. Цвет обвеса можно будет выбрать при записи на мастер-класс. В стоимость включён депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.