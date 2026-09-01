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  1. Москва
  2. События

Общие знакомства

уточняй у организатора

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1600₽
Возраст 18+

Про событие

Иногда нам всем нужен повод выбраться из дома, сменить привычную обстановку, услышать новые истории и почувствовать, что мир чуть больше, чем наши ежедневные маршруты. Общие знакомства — это встреча для тех, кому хочется больше тепла, общения и новых людей рядом. Сюда не обязательно приходить в поисках судьбы. Можно прийти просто из любопытства, за атмосферой, интересными разговорами и новыми знакомствами. На встрече можно: — провести несколько уютных часов в хорошей компании — познакомиться с людьми, с которыми вряд ли пересеклись бы в обычной жизни — добавить в лето чуть больше общения и приятных впечатлений — попробовать формат, в котором знакомиться легко Как всё проходит: — Сначала собираются в общем кругу, немного общения и знакомства, чтобы все успели освоиться и почувствовать себя комфортно. — Затем через бота каждый отмечает людей, с которыми хотелось бы пообщаться поближе. — Позже начинаются мини-встречи один на один. За вечер можно успеть познакомиться примерно с 10 людьми, но всегда можно выбрать более спокойный ритм. — После мероприятия бот пришлёт контакты тем, у кого совпала взаимная симпатия. Приходи за тем самым приятным чувством, когда после встречи мир становится чуть более живым и тёплым. Алексеевская Регистрация в ТГ

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