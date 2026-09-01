Свободный формат — знакомства без жёстких временных рамок. НеДейтинг для тех, кто хочет: — поддержать свою социальную жизнь — привлечь в свой круг общения новых людей — на других посмотреть и себя показать — получить новые впечатления и попробовать для себя новый формат знакомств Как это выглядит: — Сначала немного познакомишься все вместе, чтобы снять напряжение и дискомфорт, присмотримся друг к другу. — Ведущий предложит различные упражнения, вопросы и игры, которые помогут познакомиться с участниками в лёгком и игровом формате. — После свободная часть: общение тет-а-тет или в небольших группах с теми, кто больше всего привлёк внимание. Общаешься в своём темпе. Ты сам решаешь, сколько общаться в парах: хочешь 5 минут, хочешь 15. Нужна пауза — делаешь паузу. Хочется подойти к другому человеку — подходишь. Можно просто посидеть с чаем, понаблюдать или присоединиться к настольным играм. Всё идёт в ритме, который удобен именно тебе. Чай и лёгкий перекус. метро Бауманская/Комсомольская Регистрация в ТГ