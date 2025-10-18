Кинопоказ пройдёт в оригинале с русскими субтитрами. Будет лекция, интерактив и бокал вина с попкорном. Джон Китинг — новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже. От чопорной массы учителей его выгодно отличают лёгкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Однажды он посвящает своих подопечных в тайну Общества мёртвых поэтов. С этого момента каждый из учеников старается обрести свой собственный голос в безликом хоре, взглянуть на окружающий мир, высоко подпрыгнув над серой школьной оградой. Что тебя ждёт: — Небольшая лекция о кинокартине и её режиссере Питере Уире — Камерный просмотр фильма — Интерактив: лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника Попкорн, приветственный бокал белого вина, авторские канапе и брускетты, а также ароматный чай с шоколадными печеньями входят в стоимость билета. А ещё здесь фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры тебе обеспечены.