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Общество анонимных нарциссов

Культурный центр «Артишок»
Новослободская, 45Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Проект объединяет произведения Александры Бурмистровой, Анастасии Горбуновой и Натальи Чобанян. Керамика, мозаика, фреска, живопись и видео-арт сливаются в единый нарратив, повествующий о «повороте к себе» и сохранении индивидуальности в эпоху непрерывного потребления образов. Часть экспонатов выставки создана художницами в коллаборации, творческий эксперимент ставит под сомнение эгоцентрическую парадигму современности, утверждает важность быть частью сообщества и ценность обмена идеями. Маршрут выставки становится отправной точкой для обретения истинного «Я» в гипермедийной реальности. Экспозиция приглашает исследовать нарциссизм как эстетическую практику и общественный феномен. В современном мире процесс формирования идентичности тесно переплетается с развитием социальных сетей. Они позволяют примерить различные цифровые маски и сконструировать идеализированный образ, обусловленный стремлением соответствовать ожиданиям окружающих. Демонстрация успеха и красоты скрывает тревогу, уязвимость и потребность в признании. За ширмой ложных представлений остается одиночество и утрата подлинных связей с близкими людьми и окружающим миром. Используя зеркало в качестве центральной метафоры проекта, авторы предлагают трактовать его не только как символ очарованности собственным отражением, но и возможность заглянуть в глаза истинному «Я», выйти за пределы идеальных цифровых образов. Это способствует переосмыслению негативных аспектов культуры нарциссизма, где коллективные ценности уступают место индивидуалистической эстетике существования и открывают пути к формированию новых способов взаимодействия с обществом. Часы работы: Вт–Пт 12:00–20:00 Сб–Вс 12:00–19:00 Пн – выходной.

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