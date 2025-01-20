Дуэт obraza net — это сокрушительная музыка и сокрушительная поэзия. Пытаясь охарактеризовать группу, критики одновременно сравнивают ее с 2h Company и с GSPD, хотя более полярные музыкальные явления трудно себе представить. obraza net — это мощные биты и электроника, безумно драйвовые живые выступления до седьмого пота. Но это также сильная лирика, мелодекламация и песни-истории. Уже можно с уверенностью сказать, что новый релиз obraza net вызвал огромный резонанс: все билеты на декабрьский концерт в камерном московском клубе были проданы за считанные дни. Альбом «Это ловушка» — о трудных жизненных ситуациях. И физических, и метафизических. И о том, как изо всех возможных ловушек выбираться.