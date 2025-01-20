ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

obraza net

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Дуэт obraza net — это сокрушительная музыка и сокрушительная поэзия. Пытаясь охарактеризовать группу, критики одновременно сравнивают ее с 2h Company и с GSPD, хотя более полярные музыкальные явления трудно себе представить. obraza net — это мощные биты и электроника, безумно драйвовые живые выступления до седьмого пота. Но это также сильная лирика, мелодекламация и песни-истории. Уже можно с уверенностью сказать, что новый релиз obraza net вызвал огромный резонанс: все билеты на декабрьский концерт в камерном московском клубе были проданы за считанные дни. Альбом «Это ловушка» — о трудных жизненных ситуациях. И физических, и метафизических. И о том, как изо всех возможных ловушек выбираться.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Ночь Рока. Rocklike
Ночь Рока. Rocklike

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста