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Образ года и коллаж желаний

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4000₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Камерная арт-вечеринка, где ты сможешь погрузиться в творческий процесс, расслабиться и настроиться на 2026 год. На этой встрече ты создашь свой личный арт-образ уходящего года — через цвет, форму и текстуру. Сделаешь коллаж желаний на новый год — символ того, что хочешь забрать с собой и на что настроиться в 2026. Насладишься тёплой атмосферой и приятной компанией. Ведущая Лариса Таранова — клинический психолог, сексолог и арт-терапевт с 8-летней практикой, преподаватель авторского курса «Арт-терапия сексуальности». Чего НЕ будут делать: искать пробелы в итогах года, осуждать, оценивать, стараться рисовать академично красиво. Только удовольствие, креатив и вдохновение! Новый год — время сместить фокус от бесконечной череды дел на себя и свою жизнь.

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