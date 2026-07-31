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Обозрение (Revue)

Neighborhood Bar, Мясницкая улица, 14/2с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Виниловые диджеи из Moscow Mod Scene — дикие, аналоговые, и просто жёстко крутые. Мега-знатоки своей жанровой палитры, которую завезут на пластинках: ска и регги, гараж и панк, рок и фузз. В качестве эксклюзива и кульминации этой ночи — за вертушки встанет заокеанский музыкальный гость диджей BO , родом из солнечной Флориды. Бо настоящий дорожный воин, гастролер-ветеран. За его плечами — бесчисленные вечеринки в родном панк-городке Америке — Гейнсвилл (Флорида), а среди последних гастролей — роль судьи на одном из крупнейших фестивалей Элвиса в Теннесси, выступления в районе Смоки-Маунтинс и безумие Марди Гра в Луизиане. Сейчас диджей BO находится в туре Shanghai Express — самом длинном железнодорожном диджей-туре, который только можно себе представить. Уже больше двух месяцев он практически не сходит с рельсов: маршрут начался в Шанхае, прошёл через юг Китая до Дали, а затем протянулся через всю Евразию — до Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь его трофейные пластинки зазвучат в Neighborhood. Трушный драйв-вайб экспириенс!

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