В формате мастер-класса разберут самые частые вопросы, которые когда-то задавали про яйца и всё, что с ними связано. Что тебя ждёт в программе? – Велком-вафли с игристым или кофе. Потому что слушать про еду голодным нельзя. – Как полагается, начнут с теории: какие бывают яйца, как их выбирать и определять свежесть. – Практический блок: сваришь идеальный пашот и яйцо-шестиминутку . А из желтков сделаешь голландез и самодельный майо — всё-таки впереди сезон оливье! – В конце каждый соберёт свой трюфельно-апельсиновый бенедикт и сможет задать вопросы шефу. Все соусы, которые ты сделаешь, можно будет забрать домой!