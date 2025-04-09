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Галерея ЗНУИ, улица Покровка, 1/13/6с2, вход в арку

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Выставки

Про событие

Персональная выставка Кирилла Стрюкова. Широкому кругу зрителей автор известен по городским пейзажам, изображениям станций метро, картинам посвященным транспорту и ночным панорамам. Эти места знакомы многим и, по словам автора, являются архетипичными для восприятия, ведь отличительной чертой работ Кирилла является стремление к универсализации визуального образа того или иного объекта, исключая случайное частное, подчиняя его глобальному общему. В своих пейзажных сериях – будь то изображение города или железнодорожная станция, Кирилл Стрюков отходит от формы констатации факта изображаемого места, стараясь оставить лишь ощущение от увиденного. Автор не старается навязать какой-то конкретный сюжет для узнавания, а пытается создать универсальную вселенную чувств у зрителя. Время работы выставки: вторник – воскресенье с 12:00 до 20:00, понедельник – выходной день.

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