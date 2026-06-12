Да, здесь понимают, что в окно скребётся когтями злая и холодная зима. Да, здесь чувствуют, что всё на грани срыва. Именно поэтому гости соберутся, чтобы на одну ноябрьскую ночь отвлечься от насущных проблем, предаться танцам, страстям и порокам — других рецептов, как справиться с осенней депрессией, тут нет. Особое внимание — жанру дарк-диско, колдвейв и нью-бит. Хочется холодных мелодий, гарцующего грува и винтажных драм-машин.