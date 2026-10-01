Лейбл, который знают по всему миру. Вечеринки, на которых не снимают, а танцуют. Атмосфера, которую никому так и не удалось повторить. Ты как, любишь пожёстче и помрачнее? Отмечают десять лет нескончаемого декаданса, устраивая пир во время чумы и большой праздник на двух танцполах московского клуба. Те самые мрачные празднуют своё десятилетие и зовут на шабаш друзей и резидентов. Morze Divole Конструктура Ptichka3000 Ahasveruss Sexstasy Marlene Opustoshil Santa Barbara Lxndra Nordrose Gene138 Manipulation Gal EBN