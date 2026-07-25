На мастер-классе будут создавать традиционных кукол-обмоток. Это может быть защитник, кукла на удачу, денежный человечек, фея, русалка или совершенно свой собственный персонаж. Ты сам выберешь ткани, нитки и детали для своей куклы. Научишься простой технике обмотки — справится даже тот, кто никогда ничего подобного не делал. Узнаешь немного о традициях таких кукол и о том, как раньше им придавали особое значение. А главное — проведёшь вечер в уютной атмосфере Топи с творчеством, чаем и приятной компанией. Все материалы уже ждут тебя, ничего приносить не нужно. Запись/вопросы в ТГ