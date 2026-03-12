История культовой пары почти всегда — история о том, что скрыто. На лекции ты поговоришь о Джейн Биркин и Серж Генсбуре: о красавице и поэте, их любви и эпохе сексуальной революции — с точки зрения психоанализа. Узнаешь о страшном двойнике в литературе и жизни Генсбура, а также о том, при чём здесь «Лолита». Обсудишь мужское и женское начала, любовь двух безумцев и то, чем обернулась идея эротической свободы. Не обойдётся и без Брижит Бардо — роковой женщины и вечной соперницы. Что известно о быте легендарной пары и правилах в их семье? Дом, дети, запреты, привычки — всё, чего не видно на фотографиях. Лектор: Ольга Хейфиц — писательница, филолог, автор романа «Детский бог», цикла лекций и телеграм-канала «Архитектура личности», популяризатор литературы и психоанализа. Сбор гостей — в 19:00, начало лекции — в 19:30. В стоимость любого билета входит угощение.