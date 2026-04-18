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Объединённые х Единая звуковая система Большой Робы (United x Big Roba Soundsystem)

Шизич, Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Девятая годовщина промо-группы и лейбла Объединённые (United) ознаменуется большой коллаборацией с московской тяжеловесной звуковой системой Большая Роба (Big Roba). Акустическая установка была собрана командой Большой Робы (Big Roba) в 2017 году, практически одновременно с первым событием Объединённых (United), её и задействуют, как основной источник звука. Долгожданными гостем события станет Skotcha – диджей и коллекционер винила, из Анапы, участник команды фестиваля Dub’Raw. Помимо этого, среди выступающих — Alloy и Undergroover, и практически полный локальный состав объединения.

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