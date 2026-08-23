Мастер-класс, на котором вместе с шеф-поваром ты приготовишь полноценный обед в русском стиле (a la russe) — от первого блюда до десерта. В меню: — Борщ с говядиной — Говяжья котлета с жареным картофелем и грибами — Сметанник с шоколадным бисквитом Обрати внимание: запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до начала.