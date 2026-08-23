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Обед в русском стиле (a la russe)

Novikov Space
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж

Начало:

Завершение:

14900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс, на котором вместе с шеф-поваром ты приготовишь полноценный обед в русском стиле (a la russe) — от первого блюда до десерта. В меню: — Борщ с говядиной — Говяжья котлета с жареным картофелем и грибами — Сметанник с шоколадным бисквитом Обрати внимание: запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до начала.

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