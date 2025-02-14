Тебе расскажут, как в разные эпохи криптография помогала сохранить в тайне любовную переписку императоров, известных исторических личностей, секретных агентов и простых людей, а какие послания до сих пор не расшифрованы. Что скрывают сонеты Шекспира и при чём здесь криптография. Как любовь вдохновляла криптографов на изобретения и открытия, а разведчиков — на подвиги. И почему электронное письмо с романтичным названием ILOVEYOU сначала привело к настоящей киберпандемии, а потом вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Продолжительность: 90 минут.