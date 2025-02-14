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[солдаут] О любви, шифрах и Шекспире

Ботаническая улица, 25с4

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 800₽
Возраст 12+

Про событие

Тебе расскажут, как в разные эпохи криптография помогала сохранить в тайне любовную переписку императоров, известных исторических личностей, секретных агентов и простых людей, а какие послания до сих пор не расшифрованы. Что скрывают сонеты Шекспира и при чём здесь криптография. Как любовь вдохновляла криптографов на изобретения и открытия, а разведчиков — на подвиги. И почему электронное письмо с романтичным названием ILOVEYOU сначала привело к настоящей киберпандемии, а потом вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Продолжительность: 90 минут.

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