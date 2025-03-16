В «Дивном новом мире» все живет по отлаженным процессам и механизмам. Искусство и наука не значат практически ничего, человечеством управляют технологии. Возможно ли выжить в цивилизации, где за стабильность люди расплачиваются способностью любить, сочувствовать и переживать? Как жить в мире, где никому не нужна свобода? «О дивный новый мир» — это великолепные костюмы и декорации, завораживающая музыка и глубокие диалоги с оглядкой на культовый роман Олдоса Хаксли. Продолжительность – 2 часа 50 минут с одним антрактом.