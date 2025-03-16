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О дивный новый мир

Модерн
Спартаковская пл., 9/1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 6000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

В «Дивном новом мире» все живет по отлаженным процессам и механизмам. Искусство и наука не значат практически ничего, человечеством управляют технологии. Возможно ли выжить в цивилизации, где за стабильность люди расплачиваются способностью любить, сочувствовать и переживать? Как жить в мире, где никому не нужна свобода? «О дивный новый мир» — это великолепные костюмы и декорации, завораживающая музыка и глубокие диалоги с оглядкой на культовый роман Олдоса Хаксли. Продолжительность – 2 часа 50 минут с одним антрактом.

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