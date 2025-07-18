ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

О чём молчит русская нечисть

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция писателя Антона Нелихова будет посвящена нечистым духам. Знал ли ты, как они проявляются? Звуками, которые могут напугать и вызвать страх! У каждого духа своя звуковая палитра: тихие шорохи домового, громкий свист и хохот лешего, всплески водяного и стоны самоубийц. Какие звуковые портреты можно создать для русской нечисти? Как боролись с ней с помощью звуков? И чем опасны разговоры во сне? Об этом ты узнаешь на лекции. Лектор: Антон Нелихов — писатель, просветитель и научный журналист.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста