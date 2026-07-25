Культурный завтрак на высотке — микс из уюта, интересных историй и потрясающих высотных видов. Это будет лекция искусствоведа, лектора и журналиста, Елены Карабин о том, как известные художники искали вдохновения и выбирали себе муз, и как развивались их творческие союзы Натурщицы, жены, любовницы, сестры — вечные спутницы художников, стимуляторы творческой их энергии и молчаливые свидетельницы рождения шедевров. Кто знает их имена? Обычно вся слава достается художнику. Но музы — такие же авторы картин и о многом могут рассказать, если дать им слово На этой лекции узнаешь не только о музах известных живописцев Сандро Ботичелли, Пабло Пикассо, Густава Климта, Карла Брюллова и Прерафаэлитов, но и о том, как был устроен «институт» муз-натурщиц в Европе и почему было так сложно с музами и эстетикой обнажённого тела в Российской империи. На завтрак на выбор — сырники с варением, или самая итальянская пицца из тех, что доступны в Москве.