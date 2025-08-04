Цикл групповых выставочных проектов из серии «Большие темы», переосмысляя фундаментальные идеи и предлагая новые прочтения вневременных понятий. На этот раз темой выставки стали цветы — их образы, символика и значения. Цветы традиционно ассоциируются с мимолетностью: они живут недолго, быстро увядают, исчезают почти бесследно. Поэтому флора в искусстве часто становится образом памяти, утраты, того, что ускользает, но продолжает существовать. В этом ключе работают Александра Лурье, Мария Панина, Анна Ставиноженко и Алина Керимова. В условиях климатического и политического кризиса флора всё чаще приобретает черты уязвимости и тревоги — как в произведениях Анастасии Ковалевой, Александры Замуруевой и Полины Филипповой. Некоторые художницы — Ирина Афанасьева и Галя Фадеева — радикально переосмысляют саму идею «языка цветов», отказываясь от устоявшихся символов в пользу новых способов выражения. Когда мы говорим о цветах, чаще всего представляем нечто живое, хрупкое, осязаемое. Но что происходит, когда флора теряет материальность и превращается в цифровой образ? Этим вопросом задаются Маша Рогова, Dariella и Ольга Филина. Цветы на выставке становятся поводом для разговора об идентичности, личной истории и глубинной саморефлексии — в работах Инги Татаршао, Екатерины Иваницкой и Марьи Дмитриевой. Отдельно на выставке представлен «Цветочный гороскоп» — фантазийный диджитал-проект арт-группы Agey Tomesh.