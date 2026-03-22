Тёплая и структурированная групповая практика про ресурс: как его находить, не сливать и управлять своим состоянием. Мастер-класс с психологом и поддерживающей группой, где каждый получает короткий индивидуальный разбор своей ситуации. Кому подойдёт: Откладываешь старт, устаёшь до начала, теряешь фокус. Хочешь навести порядок в энергии и делах. Нужна поддержка специалиста и живой группы, а не жёсткие схемы. Что унесёшь с собой: Знание и картинку того, как это работает у тебя. Мини-практики на каждый день для работы с собственным состоянием. Понимание, что с этим можно и нужно работать, а также знание КАК. Новые знакомства, поддержку, арт-перезагрузку и первые шаги по направлению к системе. Как проходит арт-практика: Быстрый вход: обозначить свой запрос и цель на встречу. Телесная практика: бережно включишь тело, чтобы снять фон и собрать фокус. Арт-упражнения. Работа в парах: отзеркалишь, уточнишь, где реально взять энергию. Индивидуальный мини-разбор. Сборка плана и личный старт. Шеринг. Ведущая: Оля Кириллова — педагог, психолог, арт-терапевт. — Умение рисовать не требуется — Камерная группа, мест мало — Бери друзей, чтобы прожить этот опыт вместе Стоимость: 2300р/чел. Парный билет — 4000р/за двоих Все материалы включены в стоимость, напитки и угощения ты покупаешь отдельно.