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Арт-чайная: чайная церемония, арт-терапия, нетворкинг

улица Дунаевского, 8к2, золотая дверь с торца здания

Начало:

Завершение:

777₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Новый год — время посмотреть, чего ты достиг за год и загадать новые желания, а также время чудес и волшебства. Чайная арт-встреча проведётся незадолго до праздника, чтобы участники смогли немного замедлиться после подготовки и рабочей суеты. В тёплой и спокойной атмосфере будет возможность заглянуть в своё состояние и наметить планы на будущее без спешки и напряжения. В программе: Мария Артус проведёт рисовальную арт-терапию «Мои новые желания», где ты перекинешь нейро-мостик от текущего состояния к желаемому. Творческий и безопасный способ поменять жизнь к лучшему, ощутить себя в желанной реальности. Тимур Tea_sadhu представит свою авторскую чайную церемонию — волшебное путешествие в мир тонких вкусов и глубокого внутреннего спокойствия. Эта церемония — как нежный ключ к освобождению от стресса и притоку живительной силы в повседневную жизнь. Анастасия Романова — проведёт короткую практику — мягкое и глубокое энергодыхание, которое помогает сбросить напряжение, заземлиться и вернуть ощущение опоры и контакта с телом. Анастасия — тренер по энергодыханию, психолог, интуит. Тебя ждут тёплые разговоры, возможность рассказать о себе и познакомиться с интересными людьми + новогодний сюрприз. Также на встречу можешь взять с собой ПП внуснях без сахара:) Оплата за аренду: 3 часа 777 р., последующие часы 555 р/час.

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