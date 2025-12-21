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Про событие
Создай не просто венок, а уникальный арт-объект в стиле «Русский Люкс». Изысканные материалы, эксклюзивный дизайн под руководством мастера, волшебная атмосфера. Унеси домой неповторимый декор, созданный своими руками. Два часа тишины и творчества: плетём венки из свежей хвои, добавляем красные акценты, ленты, жемчуг и баранки. Это про замедлиться, выдохнуть и сделать красиво руками — для себя и домашнего уюта, а не для результата. Все материалы включены. Все случится в барной атмосфере в центре Москвы. Записаться можно в Telegram. Ближайшие даты: 21 декабря в 15:00 24 декабря в 19:00
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