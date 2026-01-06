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Рождественский Нью-Йоркский джаз 60-х

Театр «Одеон», 3-я улица Ямского Поля, 15

Начало:

Завершение:

от 4300₽ до 12300₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Ты не просто послушаешь джаз, ты окажешься внутри живого Нью-Йорка 60-х. Гаснет свет, и стены элегантного театра «Одеон» растворяются. На экранах — иммерсивная панорама города, который никогда не спит. Неоновые вывески Бродвея, дождливые улицы Манхэттена, витрины на Пятой авеню и дымные клубы Гарлема — всё оживает вокруг тебя. Перед тобой город-легенда глазами Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга. На сцене — крунер с бархатным баритоном Антон Ярославский и живой джаз-бэнд. Музыка струится между кадрами, создавая эффект полного погружения в эпоху. и, конечно же, тебя ждут золотые рождественские хиты, создающие атмосферу зимнего чуда.

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