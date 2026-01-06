Ты не просто послушаешь джаз, ты окажешься внутри живого Нью-Йорка 60-х. Гаснет свет, и стены элегантного театра «Одеон» растворяются. На экранах — иммерсивная панорама города, который никогда не спит. Неоновые вывески Бродвея, дождливые улицы Манхэттена, витрины на Пятой авеню и дымные клубы Гарлема — всё оживает вокруг тебя. Перед тобой город-легенда глазами Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга. На сцене — крунер с бархатным баритоном Антон Ярославский и живой джаз-бэнд. Музыка струится между кадрами, создавая эффект полного погружения в эпоху. и, конечно же, тебя ждут золотые рождественские хиты, создающие атмосферу зимнего чуда.