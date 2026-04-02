Жанр ню пришёл в Россию достаточно поздно. Но с тех пор он занял важное место в отечественном искусстве. Пожалуй, все — или почти все — выдающиеся русские и советские художники писали обнажённую натуру. На лекции историка искусства Олега Грознова поговорят о том как, зачем и для кого они это делали — в камерной атмосфере ресторана «Квартира с видом», с бокалом вина и панорамой вечерней Москвы. А также узнаешь: — Встречаются ли изображения нагого тела в древнерусском искусстве; — Когда студентам Академии художеств разрешили писать обнажённую женскую натуру; — Почему красавицы Кустодиева такие пышнотелые, а натурщицы Машкова такие пёстрые; — Как к обнажённой натуре относилась советская власть и почему «Девушку с веслом» заставили одеться. Лекцию проведёт Олег Грознов — историк искусства, искусствовед, автор книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры».