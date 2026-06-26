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Ныряющий лебедь (Deep Swan)

Лебединое озеро
Крымский Вал, 9, стр. 22

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечер, где звук становится пространством. Музыка выйдет за рамки привычного фона и станет главным элементом происходящего. Это ночь глубокого грува, атмосферных текстур и внимательного отношения к каждой детали звучания. Хедлайнер вечера Denis Kaznacheev — диджей, продюсер и сооснователь лейбла Nervmusic Records. За годы карьеры он выступал в составе дуэта Easy Changes, выпускался на Grow Vinyl, FoundSound и других авторитетных лейблах. Его сеты известны плотным грувом, тонкой селекцией и узнаваемой музыкальной глубиной. Поддержку окажут резиденты и друзья Deep Vision: Oganes K.T.O / Iturup / Finder / Duhov / Eliza / J.Mom / Garry Allen / Gentile • Garden Каждый из артистов привнесёт в ночь собственное звучание — от глубоких басовых линий и минималистичных ритмов до воздушных текстур и неожиданных музыкальных поворотов. Визуальный образ события продолжает идею контраста: лебедь с расправленными крыльями, острые грани кристаллов и мерцание диско-шаров создают настроение, в котором элегантность встречается с танцполом.

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