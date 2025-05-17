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НутриХакинг. ЗОЖ-фестиваль

GOELRO лофт, Большая почтовая 40 стр. 7

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от 5990₽ до 14990₽
Возраст 18+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Конференция для всех, кто интересуется здоровым образом жизни и хочет открыть для себя новые знания, качественных производителей и опыт крутых экспертов. НутриХакинг 6.0 для тех, кто: – хочет разобраться в питании и полезных привычках, – старается улучшить здоровье с помощью ежедневных несложных действий, – интересуется современными научными открытиями, – хочет узнать, как внедрять искусственный интеллект и технологии в заботу о здоровье, – понимает, что питание — основа красоты и благополучия. В программе: лекции и мастер-классы, дискуссии и паблик-токи, интерактивные зоны и ЗОЖ-маркет. На мероприятии будет дресс-код. Основные цвета: светло-зеленый (натуральность, наука), белый (чистота, будущее) и чёрный. Вся подробная информация о спикерах, программе, онлайн-участии на сайте. Жми на кнопку «купить билет» :)

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