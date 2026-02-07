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Нуклеосинтез: от межзвёздной пыли до человека

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1400₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Всё наблюдаемое нами обилие химических элементов в прошлом было частью звёзд. За примерами далеко ходить не нужно: пески на пляжах и в пустынях, различные горные породы — кремний; воздух — кислород и азот; вода состоит из водорода и кислорода; ископаемые и угли — углерод; руды и минералы поставляют элементы по типу железа, никеля, магния, кислорода и т.д. А вот золото и платина в ювелирных магазинах стоят намного больше всего вышеперечисленного, что явно говорит о редкости этих элементов. Почему элементов именно столько? Каким образом они сформировались и дошли до нас? В этой обзорной лекции попробуют разобраться, как качественно оценить окружающее нас изобилие химических элементов, и каким образом сформировались и дошли до нас строительные кирпичики окружающего нас мира? Кто рассказывает? Антон Игнатовский. Кандидат физико-математических наук, сотрудник кафедры теоретической физики МФТИ. Лауреат стипендии им. Академика А. Д. Сахарова (2022), автор научных статей по астрофизике, спикер форума «Учёные против мифов».

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Комментарии

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Настя
09 января, 16:15

Тема лекции очень интересная. Даже странно, но, кажется, пока билет взяла только я😁

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