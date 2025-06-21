В мае 2025 года у ARP вышел третий полноформатный студийный альбом «Август». Альбом погружает слушателя в атмосферу теплых летних сумерек, где переплетаются безмятежность и глубина экзистенциальных переживаний. Музыка Anton Ryazanov Project — это литературные образы в звуках: от меланхоличных размышлений о вечерних сумерках до мрачных снов и звериных полетов музыкальных откровений. Каждый трек — история, рассказанная на языке современного джаза. Приходи и первым погрузись в атмосферу тайн нового альбома и насладиться живым исполнением композиций! Dark Jazz. Участники: Владимир Кунц — барабаны Василий Байдулетов — бас Александр Косик — клавиши.