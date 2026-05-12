Ноябрин: игровой поп-ап
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Игры
Про событие
День страха и ужаса, типа как тот самый тыквенный праздник, только для тех кто пропустил его в прошлом месяце. Злой дух Ноября взял под контоль :glhf_chan и проведет этот поп-ап сам. Клаcсическая игротека снова возвращается в Рандом-Культуру на 2 дня. На ивенте ты сможешь: 1) Поиграть в RockBand на настоящих электронных барабанах. 2) Потыкаться в PS3, PS4 и PS5. 3) Опробовать огромную библиотеку игр состоящую из более чем 300 дисков. 4) Поучиться с мастером играть в Маджонг и сыграть ещё в пару прикольных настольных игр. Билет можно также купить на входе. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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