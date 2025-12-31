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Новый год в Sattva

Sattva Yoga Studio, Большой Каретный переулок, 8с2

Начало:

Завершение:

14000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Можно ли целый ретрит уместить в один вечер? Да, если это самый волшебный и праздничный вечер в году! Программа праздника: — 20:00 — сбор гостей Плавное вхождение в пространство праздника — Класс кундалини «Ракета желаний» с Раминой Ветер: очищай тело и ум, настраивайся на новый цикл. Будешь формировать намерение на 2026 год — Метафорический чай с мастером Дианой Бочко Глубокий: осознанный ритуал через вкус и смысл — Встреча Нового года: Бой курантов, совмещённый с ударами гонга — мощный символический переход — Фуршет: вкусные закуски от Биогрядки и Вегалайф кафе — Музыкальные сюрпризы и подарки от студии — Экстатик дэнс с Владом Мамо: танец свободы, энергия и радость. — Сон-релакс-полёт с Леонидом Сафошкиным: 4 часа погружения в звуки гонга, 1 час абсолютной тишины. Полное обновление и глубокий отдых Утро 1 января: — Чай — 10:00 — мягкая утренняя йога с Юлией Шешеневой — Лёгкий завтрак Завершение праздника — к 12:00.

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