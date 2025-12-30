Тематический костюмированный квиз — настало время достать свои самые яркие костюмы, блёстки и праздничное настроение . Тема: Новогодний костюмированный квиз Что ждёт участников: — Увлекательные мемы и вопросы о зиме, праздниках, фильмах и чудесах — Атмосфера веселья и лёгкого безумства — Конкурс костюмов с приятными бонусами — Традиционные новогодние напитки, смех и прекрасная компания Встречай Новый год с юмором, стилем и блестящим IQ! Внимание: большая просьба при регистрации указать название команд и актуальные данные.