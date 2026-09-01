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Новоселье Badgrub

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Badgrub переезжает в москву. Два типа без тормозов с южным вайбом привозят свой праздник, кураж завернутый в неконтролируемый рейв. Здесь грязь станет стилем, а безумие станет культурой The Dawless Аудиовирусы Mashkov Badgrub Shalz

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