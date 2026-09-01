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Новоселье Badgrub
Самокатная улица, 4с11
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Badgrub переезжает в москву. Два типа без тормозов с южным вайбом привозят свой праздник, кураж завернутый в неконтролируемый рейв. Здесь грязь станет стилем, а безумие станет культурой The Dawless Аудиовирусы Mashkov Badgrub Shalz
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