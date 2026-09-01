Badgrub переезжает в москву. Два типа без тормозов с южным вайбом привозят свой праздник, кураж завернутый в неконтролируемый рейв. Здесь грязь станет стилем, а безумие станет культурой The Dawless Аудиовирусы Mashkov Badgrub Shalz