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Вечеринки
Про событие
Новогодняя вечеринка лейбла Сплав Слов. Послушай 8 отобранных исполнителей с проекта Мультижанр, в разных жанрах. Подведи итоги второго этапа и открой третий. Организаторы вручат подарки за лучший новогодний костюм, разыграют деньги среди гостей, мерч и подарки от Puffmi.
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