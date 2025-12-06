Новогодняя вечеринка лейбла Сплав Слов. Послушай 8 отобранных исполнителей с проекта Мультижанр, в разных жанрах. Подведи итоги второго этапа и открой третий. Организаторы вручат подарки за лучший новогодний костюм, разыграют деньги среди гостей, мерч и подарки от Puffmi.