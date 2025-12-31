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Новогодняя ночь в Mason St.One

Mason St. One
ул. Большие Каменщики, 1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Вечеринки

Про событие

Время замрет и начнётся живой перформанс: барабан заговорит с телом, поднимая вибрации танцпола до первобытной силы. Музыка станет ритуалом, а движение — языком ночи. Иммерсивное шоу танцовщиц в образах Снежных Королев поведёт тебя сквозь холод и свет — к моменту рождения года Красной Огненной Лошади. Здесь мороз встречает огонь, а энергия будущего входит в пространство клуба. В лайнапе: DUB PEPPER / ASARA / MOAZIZ / YAKUZA & GOYS / SHAMRAY percussion live / SAME VIBE Также в эту ночь тебя ждут ценные презенты от клуба.

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