Время замрет и начнётся живой перформанс: барабан заговорит с телом, поднимая вибрации танцпола до первобытной силы. Музыка станет ритуалом, а движение — языком ночи. Иммерсивное шоу танцовщиц в образах Снежных Королев поведёт тебя сквозь холод и свет — к моменту рождения года Красной Огненной Лошади. Здесь мороз встречает огонь, а энергия будущего входит в пространство клуба. В лайнапе: DUB PEPPER / ASARA / MOAZIZ / YAKUZA & GOYS / SHAMRAY percussion live / SAME VIBE Также в эту ночь тебя ждут ценные презенты от клуба.