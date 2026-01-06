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Новогодняя арт-вечеринка «Девчата»

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Мастер-классы
Еда

Про событие

В уютной атмосфере, под звуки культового фильма «Девчата», участники смогут освоить искусство пирографии, создавая свои первые шедевры на деревянных заготовках. Профессиональный мастер поделится секретами техники, поможет выбрать эскиз и расскажет, как правильно работать с инструментом. Сервировочную доску ты пропитаешь льняным маслом, которое обладает уникальными свойствами. После творческой части гостей ждёт изысканный фуршет с лёгкими закусками и напитками, где можно обсудить свои работы, поделиться впечатлениями и насладиться приятной компанией.

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