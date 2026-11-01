Концерт-медитация лёжа — этот воскресный вечер на 3 часа погрузит тебя в атмосферу глубокого расслабления, отдыха и зарядит силами на предстоящие праздники. Заняв уютное место на коврике с подушкой и пледом в просторном зале при свечах ты отправишься в увлекательное путешествие по внутренним мирам в сопровождении звуков и вибраций гонгов, поющих чаш с перкуссией и живыми композициями камерного оркестра. Как это будет и что тебя ждёт: Встреча будет состоять из 3 актов, каждый из которых, начиная с первого, будет плавно перетекать в следующий: Акт 1 — 17:30. Welcome Piano Set (Приветственный фортепиано сет). С первым шагом первого гостя в зал пространство наполнится мягким звучанием — за клавишами тебя встречает и сопровождает в мелодичной импровизации до уютного места на коврике прекрасная Монэ. Акт 2 — 18:15. Заняв своё место, выдохнув и направив своё внимание в настоящее, начинают погружение в глубокое расслабление. Закрой глаза, ложись поудобнее и будь, остальное сделают окутывающие звуки и вибрации поющих чаш, гонгов и перкуссии. Время отпускания, расслабления, высвобождения. Акт 3 — 19:45. На смену более классическому саундхилингу в зале проявляются первые ноты композиций этнооркестра — как первые капли дождя по крыше, плавно нарастая и перетекая в бурную реку. Композиции звучат на виолончели, хангах, флейте, кахоне, диджериду, гуслях, ситаре, эмбиент-процессоре и других инструментах. Стадия наполнения. Завершение — 20:45. Очень плавно, неспешно, ещё какое-то время сохраняя безмолвие, мягко возвращаешься. Даришь близким свою довольную улыбку, объятия и радость от прожитого вечера. Это любовь. Волна билетов: — один билет 6 550р. | От двух билетов 6 100р. Всего 30 мест. Следующая волна билетов — по 7 150р. / 6 700р. Промокод: KaverAfisha Для заказа билета пиши в ТГ.