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Новогодний Buro Маркет

Универмаг «Цветной», Цветной бульвар, 15с1, 5 этаж

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Бесплатно
Возраст 0+
Вечеринки
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Новогодний маркет выходного дня от московского комьюнити Buro, на котором посетителей ждут авторские вещи от локальных брендов, а также мастер-классы, музыка, розыгрыш подарков и другие активности. В этот раз бренды не только представят свои вещи в единичном формате, но и соберут для посетителей готовые подарочные боксы для быстрого и комфортного выбора подарков близким. Помимо самого маркета организаторы обещают в программе творческие мастер-классы. 20 декабря, в субботу, гости смогут: • создать уникальный адресник для своего питомца • написать письмо Деду Морозу со своими самыми заветными желаниями • расписать и задекорировать в своём стиле любимую игрушку из детства – гипсовую Неваляшку 21 декабря, в воскресенье, посетители маркета могут: • сплести новогодний венок из живых еловых веток • написать письмо Деду Морозу со своими самыми заветными желаниями • создать чокер или сет браслетов из натуральных камней Гости смогут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой и получить от них подарки, предъявив чек от покупки на маркете, сформулировать свои новогодние желания и написать заветное письмо, сделать фотографии в специальных фотозонах и окунуться в атмосферу приближающегося праздника. За музыкальную составляющую, по традиции, будут отвечать резиденты и близкие друзья проекта Buro: событие пройдёт под диджей-сеты в стиле диско и поп-музыки. А гастрономические корнеры Брикет маркета будут работать для всех посетителей в обычном режиме. *Найти подробную информацию о маркете, участниках, а также записаться на мастер-классы можно на сайте Buro. 20-21 декабря с 10:00 до 23:00

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