Christmas Classics
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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от 1300₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Зима уже стучится в двери, и Люмьер приглашает тебя на музыкальное путешествие сквозь рождественские мелодии. В уютном зале Люмьер-Холла, на мягких пуфиках, окружённых экранами, ты ощутишь, как рождается праздник: от первых снежинок до звона колокольчиков. В этот вечер зазвучит чарующее великолепие «Щелкунчика» Чайковского, морозная красота «Зимы» Вивальди, ностальгия из «Один дома» и другие мелодии, которые создают ту самую магию декабря. Исполнители — музыканты проекта ClassicaPlus: Наталья Жукова — флейта Евгения Богинская — виолончель Иван Соколов — фортепиано Андрей Самойлов — электроконтрабас
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