Гнесинские четверги в Доме винтажной музыки. Мила Новак — молодая рок-певица, автор и исполнитель своих песен и гитарист-виртуоз Сергей Зауэрс. Яркие представители нового поколения альтернативной рок-сцены. Их выступления отличаются глубокими, искренними текстами, запоминающимися мелодиями исполняемых авторских песен и эмоциональной вовлеченностью.