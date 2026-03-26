Новое поколение рока
улица Орджоникидзе, 1
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от 650₽ до 1800₽
Возраст 12+
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Про событие
Гнесинские четверги в Доме винтажной музыки. Мила Новак — молодая рок-певица, автор и исполнитель своих песен и гитарист-виртуоз Сергей Зауэрс. Яркие представители нового поколения альтернативной рок-сцены. Их выступления отличаются глубокими, искренними текстами, запоминающимися мелодиями исполняемых авторских песен и эмоциональной вовлеченностью.
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