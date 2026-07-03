Новая Лила в камерной группе. Это адаптированная версия древней индийской трансформационной практики самопознания «Лила». Её суть — моделировать жизненный путь через метафоры (жадность, преданность, изобилие, алчность и т.д.), помогая осознать паттерны поведения и найти ответы на свои актуальные вопросы, приняв новые решения. Каждый участник заходит в игру с личным Истинным запросом — по другому игра просто не пустит. Группа камерная, до 5 участников. Здесь будут создавать и поддерживать безопасное трансформационное поле и сопровождать каждого на его пути игры. А китайский чай будет поддерживать атмосферу уюта и мягкий фокус на процессе. Все новые решения будут неизбежно разворачиваться в реальной жизни создавая новый виток реальности и твоя задача — это пойти в новое и прожить его. Точно не стоит приходить если нет желания что-то менять в жизни и вас всё устраивает. Стоимость: Раннее бронирование: 5454 р. В день мероприятия: 7788 р.