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Новая Лила: путь истинного желания

Мансарда, улица Маршала Бирюзова, 32к1

Начало:

Завершение:

от 5454₽ до 7788₽
Возраст 18+

Про событие

Новая Лила в камерной группе. Это адаптированная версия древней индийской трансформационной практики самопознания «Лила». Её суть — моделировать жизненный путь через метафоры (жадность, преданность, изобилие, алчность и т.д.), помогая осознать паттерны поведения и найти ответы на свои актуальные вопросы, приняв новые решения. Каждый участник заходит в игру с личным Истинным запросом — по другому игра просто не пустит. Группа камерная, до 5 участников. Здесь будут создавать и поддерживать безопасное трансформационное поле и сопровождать каждого на его пути игры. А китайский чай будет поддерживать атмосферу уюта и мягкий фокус на процессе. Все новые решения будут неизбежно разворачиваться в реальной жизни создавая новый виток реальности и твоя задача — это пойти в новое и прожить его. Точно не стоит приходить если нет желания что-то менять в жизни и вас всё устраивает. Стоимость: Раннее бронирование: 5454 р. В день мероприятия: 7788 р.

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