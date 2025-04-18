Музыкально–поэтический спектакль — художественное исследование и захватывающее путешествие во внутренний мир человека 70-х годов путём синтеза музыки и поэзии. По мнению авторов, 70-е — это эпоха, художественно ещё не осмысленная. Она оказалась вытеснена из общественного сознания культурными процессами, происходившими как до неё, в «оттепельные» 60-е, так и после, в «перестроечные» 80-е. Однако длилась эта эпоха, названная позже периодом «застоя», почти 20 лет — с 1964 по 1982 год — во времена правления Леонида Ильича Брежнева. И с точки зрения культуры и искусства это время, конечно, не было «застоем». Художники, хотя и сталкивались со многими трудностями на своём творческом пути, но всё равно продолжали писать картины, стихи, сочинять музыку и ставить спектакли. В качестве поэтического материала выбраны произведения выдающегося поэта Андрея Вознесенского, творчество которого охватывает несколько эпох, а потому позволяет проследить изменения в атмосфере общества с ходом времени. В спектакль войдут стихотворения из сборников «Витражных дел мастер» (1976) (удостоен Государственной премии СССР), «Соблазн» (1978) и других. Музыкальная часть концерта будет представлена произведениями композиторов, олицетворяющих дух музыкального авангарда 70-х, среди них: Родион Щедрин, София Губайдулина, Эдисон Денисов. Их новаторство не одобрялось официальной политикой в сфере музыки, а потому многим произведениям предстоял долгий путь до широкой публики. Этот путь продолжается и сегодня.